» البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه

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متابعات - خالد الشرقاوي

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تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نتيجة ضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.114 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 12586 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.65% عند مستوى 12530 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49% عند مستوى 662 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1652 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 149 مليون ورقة مالية بقيمة 602 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.8 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.73% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.06%، والعرب على 8.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 54.7 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، على التوالي.


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