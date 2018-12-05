إخلاء سبيل «رانيا يوسف» في قضية «الفستان الفاضح»

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متابعات - خالد الشرقاوي

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إخلاء سبيل

رانيا يوسف

قررت نيابة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف، بضمان بطاقتها الشخصية في البلاغ المقدم ضدها من عدد من المحامين لاتهامها بـ"ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق والفجور، وإغراء القُصّر ونشر الرذيلة، التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري".

وجاء في البلاغ أن "ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بـ"البيبى دول" أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961الخاص بمكافحة الدعارة.

وأضاف البلاغ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير، وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، بحسب البلاغ.

يذكر أن المحامين مقدمي البلاغات تنازلوا عن بلاغاتهم، لكن وفقًا للقانون فإن النيابة تحقق في مثل هذه البلاغات طالما أنها ليست شخصية.



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