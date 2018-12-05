» «الجنايات» تقضي بالمؤبد لـ «بديع والشاطر»

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بديع والشاطر
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متابعات - خالد الشرقاوي

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الجنايات

مكتب الارشاد

الشاطر

بديع

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد بديع، المرشد العام للإخوان، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد بيومي، و3 أخرين بالسجن المؤبد و12 أخرين من قيادات الاخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الارشاد".

وبرأت المحكمة ذات المتهمين في تهمتين آخرتين وهى القتل والشروع فيه وحيازة وإحراز مفرقعات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.


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