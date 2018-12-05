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سخرية سورية.. « النظام سرق القطار والجولاني سرق الحديد»
سخرية سورية.. « النظام سرق القطار والجولاني سرق الحديد»

عبد القادر وحيد

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النظام

القطار

الحديد

تحرير الشام

الجولانى

شهدت بعض المناطق السورية تطورًا غير مسبوق، الذي كشفه نشطاء وأهالي سوريون، حول ما تقوم به هيئة تحرير الشام -النصرة سابقا- من خلع لقضبان السكة الحديد.

وسخر السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: «النظام سرق القطار والجولاني سرق الحديد»، وذلك بعد إزالة محطة قطار سورية من الوجود، والتي انتهت مع خلع قضبان السكة الحديد علي يد هيئة تحرير الشام.

وسخر العقيد ركن أحمد الرحال من الواقعة وكتب: "التعليق الأجمل للأخ بسام يوسف: النظام سرق القطار والجولاني سرق الحديد".

وكتب حساب Michal Adawi : "هنا كانت تمر سكة القطار قبل أن ينهبها أبو محمد الجولاني شرعًا".

وتساءل قائلاً: ربما يظن البعض أنها مجرد سرقة ونهب لكن الموضوع أبعد وأخطر ويندرج تحت مخطط تدمير البلد لصالح شركات إعادة الإعمار، لكن لمصلحة أي شركة خربت جبهة النصرة خطوط السكك الحديدية؟ لصالح أي دولة، هذا هو السؤال؟

يأتي هذا عقب استنكار العديد من السوريين الأيام الماضية لما قامت به جبهة النصرة - تحرير الشام لاحقا-، بتفكيك الهيئة لقضبان السكك الحديدية.

وتم تداول منشور مرفق مع حمولات تابعة للهيئة يطالب فيه بتسهيل عملية نقل القضبان، وتسييرها بدون معوقات عبر نقاط التفتيش.

وأضاف المنشور وقتها نحن إخوانكم في هيئة تحرير الشام، بالقطاع الغربي قاطع الأندلس، نحيطكم علمًا أن السيارة بيضاء نوع مرسيدس، محملة سكة حديدية، قد خرجت بعلمنا، فنرجو من الإخوة تسييرها، وعدم الاعتراض لها، وجزاكم الله خيرًا، أمير قاطع الأندلس.

وكتب ساخرًا: "يا جنود الهيئة اسألوا شرعييكم ما مناط التكفير الذي يبيح لهم تفكيك السكك وبيعها..راسلوا مشايخكم أبو قتادة والمقدسي هل سيجيزون ذلك؟

و طالبهم بقراءة فتاوى عطية الله الليبي وأبو يحيى الليبي والظواهري هل يقبلون بهذا.. هذه بنى تحتية للشعب وليس للنظام فبأي وجه شرعي تبيعونها؟

وتساءل العميد ركن أحمد رحال ما قامت به الهيئة قائلاً: "غزوة أمير قاطع الأندلس تمت بنجاح.. لكن لا أدري هل نقول إنه ينتمي لهيئة تحرير الشام أم الأصح القول هيئة تفكيك سكك الحديد"؟

كما استنكر أيضًا حساب مراقب عام ما قامت به الهيئة حيث غرد على تويتر: "السكك الحديدية في ريفي إدلب وحلب الغربي تفكك بأمر من أمير قاطع الأندلس التابع لهيئة تفكيك الشام.. وأمر بتسهيل مرورها من المناطق المحررة.. والوجه مناطق النظام".

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