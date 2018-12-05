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تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق "القحطاني" وعسيرى

عرب وعالم

القحطاني وعسيري
القحطاني وعسيري

متابعات - الدويني فولي

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السعودية

تركيا

مقتل

خاشقجي

قنصلية

أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن القضاء التركي أصدر اليوم مذكرة اعتقال بحق المسئولين السعوديين سعود القحطاني، وأحمد عسيري، لـ "دورهما" في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين تركيين تأكيدهما أن النائب العام لإسطنبول توجه بهذا الطلب رسميًا إلى القضاء التركي، لوجود "شبهات قوية" بأن القحطاني وعسيري كانا بين هؤلاء المتورطين في التخطيط لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي .

وأشار مسئول تركي رفيع المستوى للوكالة إلى أن هذه الخطوة تعكس قناعة نيابة إسطنبول بأن السلطات السعودية لن تتخذ إجراءات قانونية بحق القحطاني، المستشار السابق للديوان الملكي والمسئول المقرب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعسيري، نائب رئيس المخابرات العامة سابقا، اللذين تم إعفاؤهما من منصبيهما، ضمن إطار التحقيق السعودي في القضية.

وقال المسئول إن بإمكان السعودية خفض مستوى القلق الدولي إزاء القضية المدوية، عبر تسليم جميع المشتبه فيهم بقتل الصحفي خاشقجي إلى تركيا.


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