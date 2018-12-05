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الحكومة الفرنسية لـ"السترات الصفراء": لسنا أغبياء سنغير ضريبة الثروة

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السترات الصفراء

وكالات- الدويني فولي

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فرنسا

الوقود

الثروة

الاحتجاجات

الضريبة

حذر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين جريفو، اليوم الأربعاء، من أن الحكومة قد تغير موقفها من ضريبة الثروة، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال جريفو في تصريحات لإذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية: "الحكومة قد تعيد النظر في هذه الاقتراحات إذا شعرت بأن الخطوة لا تجدي نفعا"، مضيفًا: "إذا تبين أن الإجراء الذي اتخذناه لا يجدي نفعًا وإذا لم تسر الأمور على ما يرام فإننا لسنا حمقى، بوسعنا تغييره".

وغيرت الحكومة بعض معايير ضريبة الثروة فجعلتها تقتصر على صفقات الممتلكات الفاخرة والأصول العقارية، وهو الأمر الذي أثار موجة انتقادات عنيفة للرئيس الفرنسي الذي وصفه البعض بأنه "رئيس الأغنياء".

وقرر رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، هذا الأسبوع، تعليق رفع أسعار الوقود لستة أشهر على الأقل استجابة لاحتجاجات بدأت قبل أسابيع وشابها العنف أحيانًا، مما يعد أول تراجع كبير عن السياسات منذ تولي ماكرون الرئاسة قبل 18 شهرا.

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