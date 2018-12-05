اليوم.. الحكم على «بديع» و12 آخرين فى «أحداث الإرشاد»

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احداث مكتب الارشاد

محمد بديع

مرشد الاخوان

بديع

سعد الكتاتنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، حكمها على محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان و8 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عادل السيوي، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم

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