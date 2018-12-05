» 12 فائدة صحية للسبانخ تعرف عليها

05 ديسمبر 2018 - 10:47 ص

تعتبر السبانخ من النباتات المتواجدة في فصل الشتاء، ولها العديد من الفوائد الصحية، تعرف عليها.

1- تحتوي على خواص مضادة للالتهابات والسرطانات، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين E، بيتاكاروتين، زنك، سيلنيوم .

2- تحتوي على إنزيمات هاضمة تُساعد على تقليل ضغط الدم.

3- تحتوي على عناصر تُساعد على الحفاظ على البصر سليم مع تقدم السن و تقي من أمراض تقدم السن الخاص بالعين.

4- تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A و هو من أهم العناصر اللازمة لتقوية المخ والإبصار وجهاز المناعة.

5- مفيدة جدًا لنضارة البشرة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين A تحتوي على فيتامين K الذي يُساعد في الوقاية من هشاشة العظام كما أنه عنصر مهم لنمو العضلات بالجسم بالإضافة أنه أهم العناصر لصحة الجهاز العصبي و المخ فتساعد السبانخ في الوقاية من أمراض المخ ونقص المناعة .

6- قدرتها على وقاية الجسم من الأمراض السرطانية وخصوصًا سرطان البروستاتا.

7- تقي بصفة عامة من الإصابة بأمراض القلب و سرطان القولون .

8- تعمل على خفض نسبة الدهون و الكوليسترول في الدم.

9- تقي من الإصابة بالإمساك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

10- تُقلل من خطر إصابة السيدات الحوامل بحالات التشنج الحملي لاحتوائها على عنصر الماغنسيوم .

11- تقي من حالات تسمم الحمل بنسبة 58% و تُقلل خطر الوفيات الناتجة عنه بنسبة 45%.

12- تقي من أمراض السكري لاحتوائها على عنصر الماغنسيوم الذي له تأثير على هرمون الأنسولين و زيادة فعاليته في تنظيم مستوى السكر في الدم .

لذلك ينصح بإدخال السبانخ كعنصر أساسي في نظامك الغذائي بسبب فوائد السبانخ الصحية العديدة .