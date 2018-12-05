» "الإبراشي": "اللي بيحصل ده قطع للنور وتكميم للأفواه"

05 ديسمبر 2018 - 10:46 ص

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، واقعة قطع النور على عرض مسرحي يُسلط الضوء على الدروس الخصوصية.

وقال "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي"، إن هذه الواقعة تكميم لأفواه الأطفال، مشيرًا إلى أن الأطفال اجتهدوا في المسرحية للحديث عن معانتهم مع الدروس الخصوصية، وشبهوا السناتر بالمقاهي، وهذا التشبيه حقيقي.

وولفت إلى أن هذه القضية أخطر من فستان رانيا يوسف، مشيرًا إلى ضرورة ترك الأطفال إلى التفكير والإبداع، معقبا :" اللي بيحصل دا و قطع النور عنهم تكميم أفواههم.