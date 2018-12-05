» ترامب يسخر من ماكرون بسبب "السترات الصفراء"

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وكالات- الدويني فولي

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الاحتجاجات

السترات الصفراء

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد على تويتر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستغلاً متاعبه بسبب الاحتجاجات العنيفة على الرسوم الإضافية التي كان يسعى لفرضها على الوقود.

وكتب ترامب في تغريدة في وقت متأخر أمس الثلاثاء: "أنا سعيد لأن صديقي إيمانويل ماكرون والمحتجين في باريس توصلوا للنتيجة التي توصلت إليها منذ عامين".

وأضاف أن الاتفاق العالمي المعني بالبيئة والذي تمت صياغته في باريس في أواخر عام 2015: "اتفاقية باريس معيبة بشكل أساسي لأنها ترفع أسعار الطاقة في الدول التي تتسم بالمسؤولية، في حين تتستر على البعض من أكثر الدول المسببة للتلوث".

وقرر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمس تعليق الزيادة المزمعة للرسوم على الوقود لمدة ستة أشهر على الأقل بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدت أحيانا أعمال عنف فيما يمثل أول تراجع كبير من إدارة ماكرون التي وصلت للسلطة منذ 18 شهرا.

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