  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:38 م
بحث متقدم
القحطاني وعسيري

تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق "القحطاني" وعسيرى

سخرية سورية.. « النظام سرق القطار والجولاني سرق الحديد»

سخرية سورية.. «النظام سرق القطار والجولاني سرق الحديد»

مظاهرات في إسرائيل

بالصور.. أكثر من 30 ألف شخص يتظاهرون في تل أبيب

ارشيفية

اليوم.. الحكم على «بديع» و12 آخرين فى «أحداث الإرشاد»

ارشيفية

المخابرات الأمريكية تكشف معلومات حول «مقتل خاشقجي»

ال تي سي

أول تعليق من مالكة قناة "LTC" على قرار إغلاقها

المملكة هي الوحيدة التي تمنع الخمور في" الجو"

المملكة هى الوحيدة التى تمنع الخمور فى "الجو"

موقف نادر لـ"كاريوكا" داخل نقابة الصحفيين

موقف نادر لـ"كاريوكا" داخل نقابة الصحفيين

باسم يوسف

باسم يوسف يعلن عن عودته ببرنامج جديد

المغامسي يصف بن سلمان بـ"فارس العرب"

المغامسي يصف بن سلمان بـ"فارس العرب"

المتحدث باسم المترو يكشف سبب إغلاق محطة المرج القديم

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

المترو يخصص 28 مكانًا لفحص "فيروس سى"

#

شاهد.. لحظة محاولة طالبة الانتحار أسفل المترو

#

فتاة تحاول الانتحار أمام مترو المرج

#

مفاجأة مدوية وراء خروج عربات قطار المرج

احمد عبد الهادى

المتحدث باسم مترو الأنفاق

أغلاق محطة المرج القديمة

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن أعمال مشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة تجرى على قدم وساق.

وأضاف "عبد الهادي" في بيان رسمي، أن عملية الازدواج تتطلب فصل التيار الكهربائي بمحطة المرج القديمة أيام الجمعة فقط خلال شهر ديسمبر، وتحديدًا أيام 7 و14 و21 و27، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بداية التشغيل بمحطة المرج القديمة من الساعة العاشرة صباحًا، على أن تكون أول محطة ركوب منذ بداية تشغيل القطارات في هذه الفترة هي محطة عزبة النخل، وتكون محطة انتهائية حتى العاشرة صباحًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المترو أن حركة القطارات ستعود أيام الجمعة خلال شهر ديسمبر من الساعة العاشرة صباحًا إلى طبيعتها من محطة المرج القديمة دون أي تأثير على حركة القطارات طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس.

وأشار إلى أن هذا الأمر يستوجب غلق محطة المرج القديمة في الأربع جمع المقبلة في نفس الأوقات، مناشدًا جميع الركاب الالتزام حتى يتم الانتهاء من أعمال الازدواج وتركيب الشبكة الكهربائية ونقاط الإشارات الخاصة بالقطارات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 12 فائدة صحية للسبانخ تعرف عليها
» "الإبراشي": "اللي بيحصل ده قطع للنور وتكميم للأفواه"
» ترامب يسخر من ماكرون بسبب "السترات الصفراء"
» معسكر مغلق للزمالك بالإسكندرية استعدادًا للمصري
» رد صادم من مبروك عطية لرجل يشكو من برود زوجته الجنسى
» الأهلى فى اختبار صعب أمام "الجونة"
» لأول مرة .. ولادة طفل من رحم امرأة متوفية تبرعت به لأخرى حية
» شاهد أهداف ومهارات مهاجم الأهلي الجديد "حامد حمدان"
» فيس بوك يتيح ميزة جديدة قد تغير حياة المستخدمين
» فتوى مثيرة للجدل من مبروك عطية عن الفياجرا النسائية و "الرجالية"
» 5 مزايا للنقود البلاستيكية التي تنوي مصر طبعها

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية
ضحية السعودية