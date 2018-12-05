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أول تعليق من مالكة قناة "LTC" على قرار إغلاقها

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معسكر مغلق للزمالك بالإسكندرية استعدادًا للمصري

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

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يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، على استاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادى عشر بالدورى الممتاز والمقرر لها غدًا الخميس.  

واصطحب "السويسرى" جروس المدير الفنى للفريق، 22 لاعبًا للسفر إلى الإسكندرية صباح اليوم استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة المصرى كلاً من:

محمود عبدالرحيم "جنش" - عماد السيد في حراسة المرمى

عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - حازم إمام - بهاء مجدي - محمد يوسف "كماتشو" في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالعزيز "زيزو" - محمد حسن - محمد عنتر - إبراهيم حسن- يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد إبراهيم -محمود عبد المنعم "كهربا" - مصطفى فتحي في خط الوسط

عمر السعيد - كابونجو كاسونجو - حميد أحداد في خط الهجوم


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