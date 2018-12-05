المملكة هى الوحيدة التى تمنع الخمور فى "الجو"

05 ديسمبر 2018 - 10:17 ص

قال الداعية السعودي محمد بن أحمد الفيفي إن السعودية الوحيدة التي تطبق شرع الله بالجو، حيث تمنع شرب الخمر أثناء تحليق الطائرات فوق أراضيها.

وأضاف من خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي أنه من ضمن محاسن المملكة التي لا يذكرها الإخوان ولن يذكروها في مجالسهم ما تقوم به المملكة العربية السعودية بأنها لا تسمح للطائرات الأجنبية أثناء التحليق فوق أجواء المملكة بشرب الخمر.

وأوضح أن المملكة تفعل هذا بهيئة الطيران المدني العالمي، متسائلا للحضور: هل تعلمون ذلك أم لا تعلمون؟.

وأشار إلى أنه منذ سنوات أصرّ أحد الركاب على شرب الخمر داخل إحدى الطائرات، فأخبر أنه فوق أجواء المملكة، فأصرّ علي الشرب، حيث تم الاتصال بمطار جدة، وتم تسليم الراكب للسلطات بعد هبوط الطائرة.

وأوضح الفيفي أن هذا من المعاهدات والمواثيق التي عقدها آل سعود- حفظهم الله- بسبب العز والتمكين من منع الخمور، ليس في الأرض فقط، بل في الجو أيضًا.