الزمالك يستعد لمواجهة المصرى بالتنزه على ضفاف النيل

منار شديد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة للاعبي نادي الزمالك أثناء استقلال أحد المراكب على ضفاف النيل تحت شعار أن اللاعبين إيد واحدة ويوجد ترابط كبير بينهم.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى الممتاز.
ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز أمام المصرى لمصالحة الجماهير بعد وداع البطولة العربية مساء الجمعة الماضى أمام الاتحاد السكندرى بدور الـ 16 للمسابقة.
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