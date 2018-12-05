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أول تعليق من مالكة قناة "LTC" على قرار إغلاقها

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سميرة الدغيدي

الأعلي للإعلامي

علقت سميرة الدغيدي، رئيس مجلس قناة إدارة LTC الفضائية، على قرار المجلس الأعلى للإعلام بغلق القناة بسبب عدم الحصول على تراخيص، وارتكاب جرائم إعلامية، مؤكدة أن أوراق القناة مستوفاة، ولديهم ترخيص حتى عام 2023.

وأضافت "الدغيدي"، في مداخلة مع برنامج "أحلى حياة"، أنها حاولت لقاء المسئولين عن القرار ولكنها لم تستطع، لافتة إلى أنه لا يصح الحكم بالإعدام على شخص ما دون إعطائه فرصة للرد.

وعن اتهام القناة بأنها تروج لتقنين الدعارة، قالت مالكة القناة: "إية الكلام المسخرة ده"، لافتة إلى أن أحدى الضيوف حاولت الحديث عن هذا الأمر وقام مذيع القناة بإسكاتها، ولم تقم القناة بالترويج لتقنين الدعارة.

واتهمت المجلس الأعلى للإعلام بأنه يأخذ الشكاوى من "السوشيال ميديا"، لافتة إلى أن قرار غلق القناة يتسبب في خراب 800 بيت من بيوت العاملين في القناة، مشددة على أن جميع الأوراق الخاصة بالقناة مكتملة، موجهة رسالة للمسئولين عن المجلس قائلة: "يا جماعة أنا عايز اقعد معاكم عشان أعرف القناة عملت إية؟ نفسي أفهم".

وانفعلت على الهواء قائلة: "حد يقولي غلطة LTC فين"، لافتة إلى أن من يعملون في القناة يعملون لمدة 12 ساعة وليس 8 كما في القنوات الأخرى. معقبة: "حسبي الله ونعم الوكيل".

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر منع بث قناة LTC لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية، بعد أن منحت القناة مهلة 15 يومًا لتقنين أوضاعها، وتم مد المهلة لـ30 يومًا أخرى انتهت في 20 نوفمبر الماضي.

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