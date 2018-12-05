موقف نادر لـ"كاريوكا" داخل نقابة الصحفيين

05 ديسمبر 2018 - 09:53 ص

كشف الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد موقفًا نادرًا للفنانة الراحلة تحية كاريوكا داخل نقابة الصحفيين.

وكتب عبد المجيد على حسابه على "تويتر": "تحية كاريوكا - الله يرحمها - كانت فنانة استثنائية في عهد الملكية وبعدها لحد ما توفيت".

وقام عبد المجيد بإرفاق مقال لمراسل الإذاعة يتحدث فيه عن زيارة كاريوكا لسيدات معتصمات داخل النقابة من أجل المطالبة بحقوقهن والترشح لعضوية مجلس الشعب.

وجاء في المنشور: "ما زالت الدكتورة درية شفيق وزميلاتها معتصمات بنقابة الصحفيين حتى يجيب المسئولون مطالبهن، والتي تتلخص في تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية، ومنحهن حق الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان".

وقد زارتهن الفنانة تحية كاريوكا في الأسبوع الماضي وأعربت لهن عن تأييدها التام لموقفهن.

وصادف أن كان في زيارتهن سليمان حافظ، وحضرت المناقشات التي دارت بينه وين السيدات المعتصمات، وشاركتهن في رأيهن.