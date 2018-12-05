  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:53 ص
بحث متقدم
ال تي سي

أول تعليق من مالكة قناة "LTC" على قرار إغلاقها

المملكة هي الوحيدة التي تمنع الخمور في" الجو"

المملكة هى الوحيدة التى تمنع الخمور فى "الجو"

موقف نادر لـ"كاريوكا" داخل نقابة الصحفيين

موقف نادر لـ"كاريوكا" داخل نقابة الصحفيين

باسم يوسف

باسم يوسف يعلن عن عودته ببرنامج جديد

المغامسي يصف بن سلمان بـ"فارس العرب"

المغامسي يصف بن سلمان بـ"فارس العرب"

احتجاجات فرنسا نجحت لأنه مفيش "إخوان خونة"

احتجاجات فرنسا نجحت لأنه مفيش "إخوان خونة"

جوزيه

الخطيب يكشف السبب الحقيقي لرفض "جوزيه" تدريب الأهلي

الإبراشي

شاهد .. خناقة وتهديدات ببرنامج الإبراشي بسبب "فستان" رانيا يوسف

الكبدة والسجق

بعد كارثة "الدم المجمد" .. طريقة لمعرفة حقيقة "الكبدة" التي تأكلها

رانيا يوسف

أغرب ما فعلته ابنة "رانيا يوسف" مع زميلها الذي انتقد "الفستان"

موقف نادر لـ"كاريوكا" داخل نقابة الصحفيين

الصفحة الأخيرة

موقف نادر لـ"كاريوكا" داخل نقابة الصحفيين
موقف نادر لـ"كاريوكا" داخل نقابة الصحفيين

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بدر: مفاجآت ستحدث لأسماء إعلامية كبيرة خلال أسابيع

#

عبد الحفيظ: هذا ما ستفعله "الصحفيين" في أزمة "العالم اليوم"

#

حقيقة وجود قنبلة في "روز اليوسف"

#

جمال عبد الرحيم : هل تستقيل رئيسة تمريض "الحسين" بعد حادث الحريق؟

نقابة الصحفيين

إعتصام

الملكية

كاريوكا

كشف الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد موقفًا نادرًا  للفنانة الراحلة تحية كاريوكا داخل نقابة الصحفيين.

وكتب عبد المجيد على حسابه على "تويتر": "تحية كاريوكا - الله يرحمها - كانت فنانة استثنائية في عهد الملكية وبعدها لحد ما توفيت".

وقام عبد المجيد بإرفاق مقال لمراسل الإذاعة يتحدث فيه عن زيارة كاريوكا لسيدات معتصمات داخل النقابة من أجل المطالبة بحقوقهن والترشح لعضوية مجلس الشعب.

وجاء في المنشور: "ما زالت الدكتورة درية شفيق وزميلاتها معتصمات بنقابة الصحفيين حتى يجيب المسئولون مطالبهن، والتي تتلخص في تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية، ومنحهن حق الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان".

وقد زارتهن الفنانة تحية كاريوكا في الأسبوع الماضي وأعربت لهن عن تأييدها التام لموقفهن.

وصادف أن كان في زيارتهن سليمان حافظ، وحضرت المناقشات التي دارت بينه وين السيدات المعتصمات، وشاركتهن في رأيهن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يسخر من ماكرون بسبب "السترات الصفراء"
» معسكر مغلق للزمالك بالإسكندرية استعدادًا للمصري
» رد صادم من مبروك عطية لرجل يشكو من برود زوجته الجنسى
» الأهلى فى اختبار صعب أمام "الجونة"
» لأول مرة .. ولادة طفل من رحم امرأة متوفية تبرعت به لأخرى حية
» شاهد أهداف ومهارات مهاجم الأهلي الجديد "حامد حمدان"
» فيس بوك يتيح ميزة جديدة قد تغير حياة المستخدمين
» فتوى مثيرة للجدل من مبروك عطية عن الفياجرا النسائية و "الرجالية"
» 5 مزايا للنقود البلاستيكية التي تنوي مصر طبعها
» هنيدي يكشف عن طريقته المثيرة للجدل في معاكسة الفتيات
» مقتل إرهابي خلال مداهمة أمنية بأسيوط

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية
ضحية السعودية