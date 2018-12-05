نوبة بكاء شديدة للإعلامية «ميار الببلاوي» بسبب هذا القرار

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ال تي سي

أول تعليق من مالكة قناة "LTC" على قرار إغلاقها

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ميار الببلاوى

سميرة الدغيدي

غلق قناة ltc

التنظيم الأعلي للاعلام

وقالت "الببلاوي"، إن العاملين في القناة لا يعلمون مصيرهم، وبعضا منهم تعب وذهبوا به إلى المستشفى، مؤكدة أن القناة مستوفاة أوراقها.

من جانبها، علقت "سميرة الدغيدي"، مالكة القناة في مداخلة هاتفية مع البرنامج، وقالت لها: "متبكيش يا ميار"، مطالبة المجلس الأعلى للإعلام بالحوار مع المسئولين في القناة قبل غلقها.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر منع بث قناة LTC لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية، بعد أن منحت القناة مهلة 15 يومًا لتقنين أوضاعها، وتم مد المهلة لـ30 يومًا أخرى انتهت في 20 نوفمبر الماضي

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