» رد صادم من مبروك عطية لرجل يشكو من برود زوجته الجنسى

رد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على رجل يشكو من برود زوجته الجنسي، ووصفها بأنها "بتبقى زي الجاموسة" قائلاً: "يبقى أنت عجل جاموس".

وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، ويقدمه شريف عامر، أن الزوج ينكد على زوجته، ويترك والدته تنكد عليها ثم بعد ذلك يطلب منها علاقة زوجية.

وتابع الداعية قائلاً: "يعني إية بتلاقيها جاموسة؟ّ!.. أمه منكدة عليها، وسلفتها عندها وهي معندهاش.. وتيجي تقوله هات جنيه يقولها بعينك لما تشوفي حلمة ودنك"، معقبًا: "بالله عليك جوار زي ده ممكن يعمل علاقة ما بين البهايم!" .

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