  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:54 ص
بحث متقدم
ال تي سي

أول تعليق من مالكة قناة "LTC" على قرار إغلاقها

المملكة هي الوحيدة التي تمنع الخمور في" الجو"

المملكة هى الوحيدة التى تمنع الخمور فى "الجو"

موقف نادر لـ"كاريوكا" داخل نقابة الصحفيين

موقف نادر لـ"كاريوكا" داخل نقابة الصحفيين

باسم يوسف

باسم يوسف يعلن عن عودته ببرنامج جديد

المغامسي يصف بن سلمان بـ"فارس العرب"

المغامسي يصف بن سلمان بـ"فارس العرب"

احتجاجات فرنسا نجحت لأنه مفيش "إخوان خونة"

احتجاجات فرنسا نجحت لأنه مفيش "إخوان خونة"

جوزيه

الخطيب يكشف السبب الحقيقي لرفض "جوزيه" تدريب الأهلي

الإبراشي

شاهد .. خناقة وتهديدات ببرنامج الإبراشي بسبب "فستان" رانيا يوسف

الكبدة والسجق

بعد كارثة "الدم المجمد" .. طريقة لمعرفة حقيقة "الكبدة" التي تأكلها

رانيا يوسف

أغرب ما فعلته ابنة "رانيا يوسف" مع زميلها الذي انتقد "الفستان"

المغامسي يصف بن سلمان بـ"فارس العرب"

آخر الأخبار

المغامسي يصف بن سلمان بـ"فارس العرب"
المغامسي يصف بن سلمان بـ"فارس العرب"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الحكومة البحرينية تقدم استقالتها

#

المغامسي يغرد عن جولة "بن سلمان": "عز العرب"

#

"أديب" يكشف معلومة هامة عن زيارة "بن سلمان" لمصر

#

محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب

الجزائر

بن سلمان

المغامسي

مورتانيا

فارس العرب

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بسبب دعواته المتكررة لولي العهد السعودي، التي استنكرها رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب تكرارها.

وكان المغامسي قد كتب علي حسابه في تويتر: "فارسُ العرب "محمد بن سلمان" يتنقل بين موريتانيا بلد العلماء والصالحين من العباد، وبين الجزائر بلد الشهداء وعرينُ الآساد.. اللهم اجمع كلمة العرب والمسلمين على الهُدى ووفق وليّ عهدنا لما تحب وترضى".

وكتب حساب نهر الحرمان: "مش عارف أقولك إيه بصراحة ربنا يهديك".

وكتب حساب عبدو الرحيم: "اتقوا الله في أقوالكم".

وتأتي تغريدة المغامسي عن زيارة ولي العهد للجزائر بعد تغريدات له عن مشاركة بن سلمان في قمة العشرين وزيارته لدول عربية أخرى، حيث كتب قائلاً: "وأرضُكَ كلّ مكرمة بَنَتْهَا .. بنو "يَعْرُبْ" وأنتَ لها سماءُ".. ما شاء الله لا قوةَ إلاّ بالله.. حضور مُشرِّفٌ مُبْهر للجبل الأشم والقائد المظفر محمد بن سلمان في قمة العشرين.. اللهم انصر به دينك وأعلِ به كلمتك وردّه إلينا سالمًا غانمًا مؤيدًا".

كما كتب تدوينة له أثناء جولته العربية والتي كتب فيها:  "نسأل اللّهَ أَنْ يجعل في جولة سمو ولي العهد العربية توفيقًا وسداداً وصلةً لوشائج الرحم وعودة لجميع العرب إلى جادة الألفة والتعاون والإخاء ونبذ الحقد وطرح الشقاق.. فبعزّ العرب يقوم شأن المسلمين جميعًا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يسخر من ماكرون بسبب "السترات الصفراء"
» معسكر مغلق للزمالك بالإسكندرية استعدادًا للمصري
» رد صادم من مبروك عطية لرجل يشكو من برود زوجته الجنسى
» الأهلى فى اختبار صعب أمام "الجونة"
» لأول مرة .. ولادة طفل من رحم امرأة متوفية تبرعت به لأخرى حية
» شاهد أهداف ومهارات مهاجم الأهلي الجديد "حامد حمدان"
» فيس بوك يتيح ميزة جديدة قد تغير حياة المستخدمين
» فتوى مثيرة للجدل من مبروك عطية عن الفياجرا النسائية و "الرجالية"
» 5 مزايا للنقود البلاستيكية التي تنوي مصر طبعها
» هنيدي يكشف عن طريقته المثيرة للجدل في معاكسة الفتيات
» مقتل إرهابي خلال مداهمة أمنية بأسيوط

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية
ضحية السعودية