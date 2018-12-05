المغامسي يصف بن سلمان بـ"فارس العرب"

05 ديسمبر 2018 - 09:37 ص

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بسبب دعواته المتكررة لولي العهد السعودي، التي استنكرها رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب تكرارها.

وكان المغامسي قد كتب علي حسابه في تويتر: "فارسُ العرب "محمد بن سلمان" يتنقل بين موريتانيا بلد العلماء والصالحين من العباد، وبين الجزائر بلد الشهداء وعرينُ الآساد.. اللهم اجمع كلمة العرب والمسلمين على الهُدى ووفق وليّ عهدنا لما تحب وترضى".

وكتب حساب نهر الحرمان: "مش عارف أقولك إيه بصراحة ربنا يهديك".

وكتب حساب عبدو الرحيم: "اتقوا الله في أقوالكم".

وتأتي تغريدة المغامسي عن زيارة ولي العهد للجزائر بعد تغريدات له عن مشاركة بن سلمان في قمة العشرين وزيارته لدول عربية أخرى، حيث كتب قائلاً: "وأرضُكَ كلّ مكرمة بَنَتْهَا .. بنو "يَعْرُبْ" وأنتَ لها سماءُ".. ما شاء الله لا قوةَ إلاّ بالله.. حضور مُشرِّفٌ مُبْهر للجبل الأشم والقائد المظفر محمد بن سلمان في قمة العشرين.. اللهم انصر به دينك وأعلِ به كلمتك وردّه إلينا سالمًا غانمًا مؤيدًا".

كما كتب تدوينة له أثناء جولته العربية والتي كتب فيها: "نسأل اللّهَ أَنْ يجعل في جولة سمو ولي العهد العربية توفيقًا وسداداً وصلةً لوشائج الرحم وعودة لجميع العرب إلى جادة الألفة والتعاون والإخاء ونبذ الحقد وطرح الشقاق.. فبعزّ العرب يقوم شأن المسلمين جميعًا".