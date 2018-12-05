احتجاجات فرنسا نجحت لأنه مفيش "إخوان خونة"

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أعرب الكاتب والروائي علاء الأسواني عن سعادته بقرار الحكومة الفرنسية بتجميد قرار زيادة الضرائب على الوقود.

وقال الأسواني في تدوينة له على حسابه على "تويتر": "عندما يكون الشعب بلا مواطنين مستقرين يتقبلون المهانة من أجل الأمان وبلا شيوخ منافقين عملاء للسلطة وبلا إخوان مسلمين يخونون الثورة.. عندئذ لابد للشعب أن ينتصر.. هناك شعوب غير قابلة للاستعباد".

يأتي هذا عقب الاحتجاجات التي أجبرت رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، للإعلان عن أن الحكومة الفرنسية علقت اليوم، الزيادة في ثلاث ضرائب على الوقود لمدة ستة أشهر اعتبارًا من الأول من يناير.

وقال فيليب في كلمة ألقاها: "هذا الغضب، يجب أن تكون كفيفًا أو أصم كي لا تراه أو تسمعه"، مضيفًا: "الفرنسيون الذين ارتدوا السترات الصفراء يريدون خفض الضرائب وأن يكون العمل مجديًا، هذا ما نريده نحن كذلك.. إذا لم أتمكن من شرحه، إذا لم تتمكن الأغلبية الحاكمة من إقناع الفرنسيين فإن شيئًا يتعين أن يتغير".

وفي حديثه إلى المتظاهرين، قال: "أسمع هذا الغضب، وأخذه على محمل الجد"، مشددًا على أن حكومته "لم تقبل العنف الأخير"، لافتًا إلى أنه "حان الوقت للحوار".

وتعيش فرنسا حالة من الفوضى العارمة منذ أكثر من أسبوعين، مع توافد المتظاهرين إلى الشوارع، في حركة عرفت باسم «السترات الصفراء»؛ احتجاجًا على زيادة الرسوم على المحروقات، منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وشهدت التظاهرات أعمال عنف شديد وقسوة في قمع السلطات الفرنسية للمتظاهرين، وقيام المتظاهرين بأعمال تخريب واسعة، مطالبين أيضًا بإقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقد بدأت الاحتجاجات في  يوم 17 نوفمبر الماضي، تنديدًا بارتفاع تكلفة المعيشة، بسبب الضرائب التي فرضتها حكومة ماكرون على الوقود والتي يقول الرئيس إنها ضرورية لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة.

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