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فتوى مثيرة للجدل من مبروك عطية عن الفياجرا النسائية و "الرجالية"

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مبروك عطية
مبروك عطية

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مبروك عطية

الفياجرا النسائية

كشف الدكتور مبروك عطية - عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج - عن رأيه فيما تم تداوله عن إصدار ما يسمى "الفياجرا النسائية".

وقال "عطية" في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" ويقدمه الإعلامي شريف عامر: "الأصل في الأشياء الإباحة ما لم تخل بالقرآن والسنة أو تضر صاحبها ، ولا مشكلة من تناول الفياجرا النسائية إذا كانت هناك حالة تحتاج للعلاج".

وأشار إلى تحفظه بشكل عام على وجود مشكلة نسائية تستدعي تناول الفياجرا ، مضيفًا: "طبيعة المرأة تؤكد أنها لا تعاني من مشاكل جنسية بشكل عام والأدلة العلمية تؤكد عدم وجود مشكلة تسممى (البرود الجنسي) لدى النساء".

واستدرك: "بعكس الرجل الذي أثبت العلم معاناته من بعض المشاكل الجنسية ولذلك أجاز العلماء أن يتناول بعض المقويات ، ومع ذلك فلو تناول رجل مقويات جنسية مع ثبوت أن جسمه لا يحتاجها من الناحية الطبية فهذا لا يجوز ، كما يرى الفقهاء أن تصبر المرأة على زوجها حال عدم قدرته الجنسية عامًا كاملا قبل طلب الطلاق".

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