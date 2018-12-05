» 5 مزايا للنقود البلاستيكية التي تنوي مصر طبعها

أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن نية البنك المركزي المصري طبع نقودًا بلاستيكية من مادة "البوليمر" بدءًا من عام 2020 .
وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن جدوى هذه الفكرة والفرق بينها وبين النقود الورقية ، وفيما يلي بعض مميزات هذه النقود:
- تتميز بالقوة بعكس النقود الورقية التي تتلف بسرعة وبالتالي يمكن زيادة العمر الافتراضي لتداولها في السوق .
- مقاومة للماء ولا تتأثر بالأتربة
- صديقة للبيئة ولا تؤدي إلى نقل الأمراض والميكروبات مثل العملات الورقية
- صعبة التزوير بعكس النقود الورقية
- عمرها الافتراضي أكبر خمس مرات من العملات الورقية.
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