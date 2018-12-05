» 5 مزايا للنقود البلاستيكية التي تنوي مصر طبعها

05 ديسمبر 2018 - 06:57 ص

كشفت مصادر عن نية البنك المركزي المصري طبع نقودًا بلاستيكية من مادة "البوليمر" بدءًا من عام 2020 .



وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن جدوى هذه الفكرة والفرق بينها وبين النقود الورقية ، وفيما يلي بعض مميزات هذه النقود:



- تتميز بالقوة بعكس النقود الورقية التي تتلف بسرعة وبالتالي يمكن زيادة العمر الافتراضي لتداولها في السوق .



- مقاومة للماء ولا تتأثر بالأتربة



- صديقة للبيئة ولا تؤدي إلى نقل الأمراض والميكروبات مثل العملات الورقية



- صعبة التزوير بعكس النقود الورقية



- عمرها الافتراضي أكبر خمس مرات من العملات الورقية.



