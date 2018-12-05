تعرف على شروط "جوزيه" للقبول بتدريب الأهلي

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الخطيب

جوزيه

كشف مصادر داخل النادي الأهلي عن عودة الأسطورة مانويل جوزيه إلى دائرة الترشيحات لتدريب الأحمر خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون .

وقاد عضو بمجلس الإدارة مفاوضات عودة جوزيه لإقناعه بالعودة وذلك بعدما كان رافضا لتولي الأهلي أو أي فريق آخر نظرا لاعتزاله التدريب.

وقبل جوزيه بالعودة إلى تدريب الفريق مقابل أن يعمل معه بيدرو بارني - مدرب الإسماعيلي السابق - مساعدًا ، فضلًا عن محلل أداء ومدرب أحمال أجنبيين ، على أن يكون المدرب المساعد ومدرب حراس مصريين.

ويستعد العضو بمجلس الإدارة الذي تفاوض مع جوزيه لعرض تلك الشروط على رئيس النادي محمود الخطيب الذي مازال يتحفظ على عودة الساحر البرتغالي حتى الآن.

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