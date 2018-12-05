اليوم.. صرف المعاشات المحولة علي بنك ناصر الاجتماعي

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، صرف معاشات شهر ديسمبر والمحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، وفقا لتعليمات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ ما يلزم من آليات لتيسير عمليات الصرف وضمان انتظامه عبر المنافذ المختلفة.
وكانت الوزيرة قد تابعت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات ليومها الرابع على التوالي حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء، إلى مليون و275 ألف عملية صرف بإجمالي مليار و623 مليون جنيه وسجلت ماكينات الصرافات الألية 744 ألف حالة بقيمة إجمالية 812 مليون جنيه وتم تسجيل 531 ألف حالة صرف من منافذ الصرف المختلفة قامت بصرف 811 مليون جنيه.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

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