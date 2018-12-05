  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:30 ص
بحث متقدم
الكبدة والسجق

بعد كارثة "الدم المجمد" .. طريقة لمعرفة حقيقة "الكبدة" التي تأكلها

رانيا يوسف

أغرب ما فعلته ابنة "رانيا يوسف" مع زميلها الذي انتقد "الفستان"

جوزيه

تعرف على شروط "جوزيه" للقبول بتدريب الأهلي

البنك المركزي

"المركزي" يكشف معلومة هامة بشأن العملة الجديدة

محمد صبحي

تعليق صادم لـ"صبحي" عن فستان رانيا يوسف.. هذا ما قاله

الفريق أحمد شفيق

"النمنم" يكشف تفاصيل خطة الإخوان لاغتيال "شفيق"

وحيد حامد وأحمد موسى

مشادة ساخنة بين أحمد موسى وحيد حامد لهذا السبب

وحيد حامد

وحيد حامد يكشف معلومة هامة عن فساد "57357"

الاخوان

«إخوان البحيرة» الأكثر انشقاقًا عن التنظيم

سجناء «الزقازيق العمومي»

سجناء ومنسيون.. حكايات وأسرار

بالفيديو..

تعليق "والي" بشأن تقرير مستشفى سرطان الأطفال

الحياة السياسية

غادة والي
غادة والي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وصية جميل راتب السرية .. وسر التأخر في فتحها

#

مد العمل في فحص أوضاع 57357 أسبوعًا

#

تطورات جديدة فى قضية مستشفى 57357

#

لأول مرة..«57357» ترد على الاتهامات الموجهة لها

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التقرير الذي أصدرته الوزارة أمس، حول ما أثير بشأن مستشفى سرطان الأطفال «57357»، طويل للغاية وجاء في عدة مئات من الصفحات، لضمه مجموعة من التقارير اشتركت في إعدادها عددًا من الوزارات والأجهزة.
وأضافت في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة أصدرت بيانًا إعلاميًا مختصرًا لهذا التقرير، أشار إلى نقاط رئيسية شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، لكن لم يثبت لدى اللجنة صحتها، مثل التجارب السريرية على الأطفال، وهو ما نفته لجنة وزارة الصحة التي راجعت البروتوكولات العلاجية.
وأشارت إلى استغراق اللجنة وقتًا طويلًا في إعداد التقرير بعد عقدها اجتماعات عديدة، والإطلاع على مستندات حتى 5 سنوات سابقة بين عامي 2013 و2018، مضيفة أن الوزارة كانت تحيل أي شكوى ترد إليها للجنة.
وأوضحت أن اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن، للبحث في ما أثير من تساؤلات، ترأسها قاضٍ وضمت وزارات الاتصالات والصحة والتعليم العالي والتضامن، وأجهزة رقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، مبينة أنها فحصت ما أثير في وسائل الإعلام وما ورد لوزارة التضامن من شكاوى.
وذكرت أن وزارة التضامن الاجتماعي، لديها آليات للمراقبة الدورية، إلا أنها تحقق بشكل خاص في أية شكاوى تثار، معربة عن تقديرها لوسائل الإعلام والرأي العام، وانشغاله بالمجتمع المدني، لاسيما المؤسسات الكبرى التي تمول بالتبرعات.
وأكدت أن الوزارة لا تتجاهل أية شكاوى ترد إليها من أي جهة، لأن أحد أدوارها الرئيسية هي الرقابة والحفاظ على حقوق المتعاملين والمتبرعين بالمجتمع المدني، لافتة إلى لعب المجتمع المدني دورًا مهمًا في مجالات مختلفة كالصحة والتعليم والتدريب والتشغيل، ويحظى بثقة المصريين.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت أمس الاثنين، عن نتائج اللجنة المشكلة لفحص أزمة مستشفى سرطان الأطفال، وانتهت إلى تبرئة ذمة المستشفى من الاتهمات التي كانت قد وجهت إليها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فتوى مثيرة للجدل من مبروك عطية عن الفياجرا النسائية و "الرجالية"
» 5 مزايا للنقود البلاستيكية التي تنوي مصر طبعها
» هنيدي يكشف عن طريقته المثيرة للجدل في معاكسة الفتيات
» مقتل إرهابي خلال مداهمة أمنية بأسيوط
» اعتقال 10 أشخاص في فضيحة فساد ضخمة
» "يوتيوب" يتفوق على "إنستجرام" و"سناب شات" بـ 2018
» فستان رانيا يوسف يتسبب في "خناقة" ببرنامج "الإبراشي"
» تعرف على الجريمة التي ارتكبها أقدم سجين في مصر؟
» احذر.. هذه الأسماك فيها سم قاتل
» موجة استقالات لقيادات بارزة من حزب «البناء والتنمية»
» لا يحق للرجل أن يعطي زوجته "الفياجرا النسائية"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية
ضحية السعودية