تعليق "والي" بشأن تقرير مستشفى سرطان الأطفال

05 ديسمبر 2018 - 01:10 ص

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التقرير الذي أصدرته الوزارة أمس، حول ما أثير بشأن مستشفى سرطان الأطفال «57357»، طويل للغاية وجاء في عدة مئات من الصفحات، لضمه مجموعة من التقارير اشتركت في إعدادها عددًا من الوزارات والأجهزة.



وأضافت في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة أصدرت بيانًا إعلاميًا مختصرًا لهذا التقرير، أشار إلى نقاط رئيسية شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، لكن لم يثبت لدى اللجنة صحتها، مثل التجارب السريرية على الأطفال، وهو ما نفته لجنة وزارة الصحة التي راجعت البروتوكولات العلاجية.



وأشارت إلى استغراق اللجنة وقتًا طويلًا في إعداد التقرير بعد عقدها اجتماعات عديدة، والإطلاع على مستندات حتى 5 سنوات سابقة بين عامي 2013 و2018، مضيفة أن الوزارة كانت تحيل أي شكوى ترد إليها للجنة.



وأوضحت أن اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن، للبحث في ما أثير من تساؤلات، ترأسها قاضٍ وضمت وزارات الاتصالات والصحة والتعليم العالي والتضامن، وأجهزة رقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، مبينة أنها فحصت ما أثير في وسائل الإعلام وما ورد لوزارة التضامن من شكاوى.



وذكرت أن وزارة التضامن الاجتماعي، لديها آليات للمراقبة الدورية، إلا أنها تحقق بشكل خاص في أية شكاوى تثار، معربة عن تقديرها لوسائل الإعلام والرأي العام، وانشغاله بالمجتمع المدني، لاسيما المؤسسات الكبرى التي تمول بالتبرعات.



وأكدت أن الوزارة لا تتجاهل أية شكاوى ترد إليها من أي جهة، لأن أحد أدوارها الرئيسية هي الرقابة والحفاظ على حقوق المتعاملين والمتبرعين بالمجتمع المدني، لافتة إلى لعب المجتمع المدني دورًا مهمًا في مجالات مختلفة كالصحة والتعليم والتدريب والتشغيل، ويحظى بثقة المصريين.



وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت أمس الاثنين، عن نتائج اللجنة المشكلة لفحص أزمة مستشفى سرطان الأطفال، وانتهت إلى تبرئة ذمة المستشفى من الاتهمات التي كانت قد وجهت إليها.









