البنتاغون يمدد انتشار الجيش على الحدود مع المكسيك

05 ديسمبر 2018 - 12:30 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الثلاثاء، تمديد انتشار قواتها على الحدود مع المكسيك إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2019 بدلا من موعد انتهائها الأصلي 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، اطلعت الأناضول على نسخة منه.



وقال البيان "صادق وزير الدفاع(جيمس ماتيس) على تمديد فترة الدعم المقدم من وزارة الدفاع لوزارة الأمن الداخلي؛ لمواجهة موجة المهاجرين" الفارين من العنف في أمريكا الوسطى صوب الولايات المتحدة.



وذكر البيان أن مدة انتشار تلك القوات كان من المفترض أن تنهي في 15 ديسمبر الجاري، قبل أن تعلن الوزارة تمديدها حتى 31 يناير المقبل.

