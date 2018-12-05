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هذا ما قاله المتحدث العسكري عن معرض "إيديكس 2018"

الحياة السياسية

العقيد تامر الرافاعي المتحدث العسكري
العقيد تامر الرافاعي المتحدث العسكري

المصريون ـ متابعات

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قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة إن فترة الإعداد لمعرض "إيديكس 2018" بلغت 12 شهراً حتى يخرج هذا الحدث بالشكل الذي نراه حاليًا، مشيرا إلى أنه كان هناك تنسيق بين وزارتي الدفاع، ووزارة الإنتاج الحربي طيلة هذه المدة حتى يتم دعوة الشركات الموجودة بالمعرض حاليا.
وأضاف "الرفاعي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التقى خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض، بوزيري دفاع السودان واليمن.
وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن لقاءات وزير الدفاع تناولت سبل التعاون العسكري، ودعم العلاقات العسكرية الثنائية بين مصر والدول المشاركة بالمعرض، وتبادل الخبرات العسكرية خاصة في مجال التصنيع العسكري.
ولفت "الرفاعي" إلى أن الوفود المشاركة بالمعرض أشادت بنجاح المعرض، خاصة الجناح المصري بما يحتويه من صناعات متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو اقتحام مجال التصنيع العسكري.
وأشار "الرفاعي" إلى أنه كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح بإقامة المعرض في ديسمبر الجاري، وأنه كانت هناك إجراءات كثيرة تم اتباعها حتى نصل لهذه الصورة ودعوة الشركات الموجودة بالمعرض والبالغة 676 شركة.
وكان اليوم الثاني لمعرض "إيديكس" للصناعات الدفاعية والعسكرية قد شهد إقبالاً مكثفًا للمشاهدين والمهتمين بالصناعات العسكرية والشركات من مختلف دول العالم. وتوافد الآلاف من الزوار على أجنحة وصالات المعرض التي تضم معروضات ومنتجات دفاعية لـ376 شركة تمثل أكثر من 41 دولة حول العالم.

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