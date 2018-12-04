» المتهم بقتل زوجته الحامل: «عايرتني بفقري»

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نيابة السلام

المتهم بقتل زوجتة الحامل

منطقة النهضة

استكملت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها مع المتهم بقتل زوجته الحامل، بمنطقة النهضة، واستمعت لأقواله تفصيلا قبل أن تأمر بحبسه على ذمة التحقيقات، ليأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

طلبت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالحادث، للوقوف على ملابساته وظروفه، على خلفية البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة السلام بمقتل زوجة على يد زوجها نتيجة تطور مشادة بينهما، إذ فارقت الحياة في مشهد إنساني مؤلم. وقف الزوج أمام وكيل النيابة قائلا: «عمري ما حبيت حد في حياتي قد مراتي.. كنت باحبها بجنون لكن هى دايما كانت بتعايرني بفقري وده مش بإيدى.. المفروض إنها أكتر واحدة عارفة الظروف بتاعتي كويس».

أضاف المتهم"م.ح"، أنه تزوجها بعد قصة حب و«كنت مستحيل أفكر إنى أقتلها أو حياتنا تنتهي بالطريقة دي أبدا»، مشيرا إلى أن زوجته كانت حاملا وتمنى من الله أن يرزقه الله بولد منها، لأنها حملت في وقت سابق ولم يكتمل الحمل لأسباب.

وتابع: "المرة دي كانت حامل في ولد وكنت مشتاق إنى أشوفه.. يبقى ازاى أقتل الحلم.. دى كانت حب حياتي"، مؤكدا وقوع مشادة كلامية تطورت إلى حد قيامه بضربها بـ«المفاتيح» في رأسها، غير أنهما تصالحا بعدها من جديد، إلا أنه وفي يوم الحادث تجددت المشادة مرة ثانية ليقوم بتأديبها بيده دونما يقصد قتلها أو التخلص من حياتها.


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