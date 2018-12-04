شقيقتا رونالدو: المافيا وراء فوز مودريتش بالكرة الذهبية

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رونالدو وشيقتيه
رونالدو وشيقتيه

وكالات- الدويني فولي

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فساد

رونالدو

مافيا

الكرة

لوكا مودرتش

عبرت شقيقتا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن غضبهما الشديد من عدم نيل رونالدو لجائزة الكرة الذهبية الاثنين، ووصفتا القرار "بالفاسد".

وهاجمت شقيقتا النجم البرتغالي، أيلما أفييرو وكاتيا أفييرو، قرار "فرانس فوتبول" بمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للكرواتي لوكا مودريتش، واضعة رونالدو في المركز الثاني.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، قالت شقيقة رونالدو، إيلما أفييرو (39 عاما)، على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي: "للأسف هذا هو العالم الذي نعيش فيه. عالم فاسد بالمافيا والأموال اللعينة".

وأضافت: "إرادة الرب أقوى بكثير من كل هذا الفساد. القدر يأخذ وقته ولكنه لا يفشل".

أما كاتيا، فنشرت على تطبيق أنستجرام صورة لشقيقها وكتبت: "هذا هو أفضل لاعب في العالم.. لمن يفهم كرة القدم طبعا".

وهاجمت عدد من التعليقات تعليقات الشقيقتين، التي جاءت بالرغم من أن رونالدو حاز على الكرة الذهبية 5 مرات في السابق.


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