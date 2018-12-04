بالصور.. المهرجان السنوى للأسر المتميزة لطلاب المعاهد

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التعليم العالي

الانشطة الطلابية

الاسر المميزة

نظمت إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب المهرجان السنوى للأسر المتميزة لطلاب المعاهد التابعة و الخاضعة لوزارة التعليم العالى على مستوى الجمهورية العام الجامعى 2018/2019

كان ذلك تحت رعاية معالي السيد الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم التالي والبحث العلمي.

والإشراف العام للسيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم.

وقد شارك فى المهرجان 75 معهدا بعدد 1000 طالب مطالبة وأيضا مشاركة 57 عضو هيئة تدريس ومدرب ومشرف من المعاهد المشاركة وقد تنوعت الأنشطة الطلابية خلال المهرجان وشملت كرة القدم الخماسية الشطرنج والطالب المثالية والغناء والإنشاد والشعر ومجلة الحائط وتنافس الطلاب فى جميع المجالات.

وقد تم توزيع شهادات التقدير على الطلاب وتسليم الكؤوس للفرق الفائزة فى الخامس  بحضور أ. أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب  وأ. رضا سعد مدير إدارة النشاط الاجتماعى ،وعدد من مدربين الفرق الرياضية ومشرفى المعاهد.


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شاهد.. المهرجان السنوى للأسر المتميزة لطلاب المعاهد شاهد.. المهرجان السنوى للأسر المتميزة لطلاب المعاهد شاهد.. المهرجان السنوى للأسر المتميزة لطلاب المعاهد شاهد.. المهرجان السنوى للأسر المتميزة لطلاب المعاهد


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