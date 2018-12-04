تكثيفات أمنية بشارع فيصل.. تعرف على الأسباب

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وكالات- حنان حمدتو

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شهد شارع فيصل، صباح اليوم، تشديدات امنية  وجولات تابعة للادارة العامة للمرور لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين بشارع فيصل.

وشارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومرور الجيزة، وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق، والحماية المدنية، وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 5 حالات اشتباه وهارب من حكم جنائي ومتهم بحيازة سلاح أبيض.

 وأزالت شرطة المرافق 6 إعلانات بدون ترخيص، و3 غُرز شاي ورفع عشرات الكراسي والاستاندات الحديدية، وتحرير 20 حالة سحب تراخيص و15 مخالفة نموذج 125 ومخالفتي تصالح فوري و50 كلبشًا.


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