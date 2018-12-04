مباحث التموين: ضبط 61 مخالفة متنوعة بالجيزة خلال 24 ساعة

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وكالات- حنان حمدتو

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مباحث التموين

النيابة العامة

محافظة الجيزة

شنت مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية  لضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 61 قضية متنوعة، أبرزها 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و32 مخبزا مخالفا، و8 منشآت بدون ترخيص و13 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.


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