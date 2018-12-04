كواليس رفض جوزيه تدريب الأهلى وتوليه منصب جديد

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المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

قال الإعلامي أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مسئولي النادي الاهلي قدموا عرضًا للمدرب البرتغالي مانويل جوزيه لقيادة الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون .

ويسعى الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون .

وقال شوبير عن مفاوضات الأهلي مع مانويل جوزيه في برنامجه الإذاعي: "جوزيه التقى مع سيد عبدالحفيظ وتحدث الثنائي عن فكرة وجود جوزيه كمستشار او مساعدة فنية ورفض جوزيه أن يكون مديرا فنيا للأهلي".

أضاف شوبير: "جوزيه وافق أن يساعد المدير الفني الجديد للأهلي فقط، ورفض منصب المدير الفني".


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