كواليس رفض جوزيه تدريب الأهلى وتوليه منصب جديد

04 ديسمبر 2018 - 11:31 ص

قال الإعلامي أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مسئولي النادي الاهلي قدموا عرضًا للمدرب البرتغالي مانويل جوزيه لقيادة الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون .

ويسعى الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون .

وقال شوبير عن مفاوضات الأهلي مع مانويل جوزيه في برنامجه الإذاعي: "جوزيه التقى مع سيد عبدالحفيظ وتحدث الثنائي عن فكرة وجود جوزيه كمستشار او مساعدة فنية ورفض جوزيه أن يكون مديرا فنيا للأهلي".

أضاف شوبير: "جوزيه وافق أن يساعد المدير الفني الجديد للأهلي فقط، ورفض منصب المدير الفني".