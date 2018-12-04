كواليس رفض جوزيه تدريب الأهلى وتوليه منصب جديد

عمرو محمد
قال الإعلامي أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مسئولي النادي الاهلي قدموا عرضًا للمدرب البرتغالي مانويل جوزيه لقيادة الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون .
ويسعى الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون .
وقال شوبير عن مفاوضات الأهلي مع مانويل جوزيه في برنامجه الإذاعي: "جوزيه التقى مع سيد عبدالحفيظ وتحدث الثنائي عن فكرة وجود جوزيه كمستشار او مساعدة فنية ورفض جوزيه أن يكون مديرا فنيا للأهلي".
أضاف شوبير: "جوزيه وافق أن يساعد المدير الفني الجديد للأهلي فقط، ورفض منصب المدير الفني".
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