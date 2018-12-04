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حواس يشارك بمؤتمر "أسرار الفراعنة والعودة لجذورنا المصرية الفرعونية"

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حواس
الدكتور زاهى حواس وزير الاثار السابق وعالم الآثار المصرى

أمينة عبد العال

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الفراعنة

حواس

العالي للهندسة

انعقد الملتقى الحوارى العودة للجذور بمعهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا أمس  الاثنين بعنوان أسرار الفراعنة والعودة لجذورنا المصرية الفرعونية القديمة واسرارها، بحضور أكثر من 400 طالب وطالبة وأكثر من 50 عضو هيئة تدريس وإداريين بالمعهد.

 يذكر أن اللقاء كان بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة(الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ) ووزارة التعليم العالى(الإدارة العامة لرعاية الطلاب ) بحضور الدكتور زاهى حواس - وزير الاثار السابق وعالم الآثار المصرى.


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شاهد.. حواس يشارك بمؤتمر أسرار الفراعنة والعودة لجذورنا المصرية الفرعونية شاهد.. حواس يشارك بمؤتمر أسرار الفراعنة والعودة لجذورنا المصرية الفرعونية شاهد.. حواس يشارك بمؤتمر أسرار الفراعنة والعودة لجذورنا المصرية الفرعونية شاهد.. حواس يشارك بمؤتمر أسرار الفراعنة والعودة لجذورنا المصرية الفرعونية شاهد.. حواس يشارك بمؤتمر أسرار الفراعنة والعودة لجذورنا المصرية الفرعونية شاهد.. حواس يشارك بمؤتمر أسرار الفراعنة والعودة لجذورنا المصرية الفرعونية شاهد.. حواس يشارك بمؤتمر أسرار الفراعنة والعودة لجذورنا المصرية الفرعونية شاهد.. حواس يشارك بمؤتمر أسرار الفراعنة والعودة لجذورنا المصرية الفرعونية شاهد.. حواس يشارك بمؤتمر أسرار الفراعنة والعودة لجذورنا المصرية الفرعونية شاهد.. حواس يشارك بمؤتمر أسرار الفراعنة والعودة لجذورنا المصرية الفرعونية شاهد.. حواس يشارك بمؤتمر أسرار الفراعنة والعودة لجذورنا المصرية الفرعونية


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