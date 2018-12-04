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تعليق ناري من "الغيطي" على وقف قناة "LTC"

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الإعلامي محمد الغيطي

إيمان هاني

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 علق الإعلامي محمد الغيطي، على قرار المجلس الأعلى للإعلام، بوقف قناة "ال تي سي" قائلا: "مش عارف هلتقي بيكم تاني ولا لأ، ولكن بقول للسادة المسئولين لا تغلقوا المنابر ولا تطفئوا الأنوار".

وأضاف "الغيطي"، في برنامجه "صح النوم"، المذاع على قناة "ال تي سي" الفضائية، أن لا تلعبوا بالقوانين ولا تلعبوا بالشعارات، كم من أحاديث باسم الحرية كانت قمة الديكتاتورية والاستبداد، رحماكم بنا، صوت الحق لا يجب أن ينطفئ".

وتابع: "سيدي الرئيس هذه القناة ولدت معك، لأنها ولدت مع الحق والحرية، ولدت مع استقلال هذا الوطن، ولدت لأنها أرادت أن تكون منبر ضد الإخوان، وأنا هُددت بالاغتيال 3 مرات".
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