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"العصار" يلتقى رئيس أركان "مالى" لفتح سبل التعاون فى المجال العسكرى

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العصار والوزير المالى

متابعات حنان حمدتو

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وزارة الانتاج الحربي

سعيد العصار

رئيس الاركان المالى

استقبل محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي  ، بمبا كيتا رئيس أركان الجيش لدولة مالى،على هامش فعاليات اليوم الثانى لمعرض EDEX- 2018 المقام خلال الفترة من 3-5 ديسمبر الجارى.

وقال العصار فى تصريحات صحفية  أن من أهداف إقامة هذا المعرض هو التواصل بين الدول العالمية والدول المنتجة والمستخدمة للسلاح والتى يبرزها مشاركة ممثلين الدول الصديقة وخاصة فى القارة الأفريقية لفتح مجالات جديدة للتعاون ، ومن أهم الدول المشاركة فى المعرض مشاركة دولة مالى برئاسة السيد بمبا كيتا رئيس أركان الجيش المالى وقد تم مناقشة عدة مجالات للتعاون فى التصنيع العسكرى بين مصر ومالى .

واكد كيتا على ان المعرض يعد إنطلاقة قوية لمصر والذى سيؤدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والأجنبية والعالمية المشاركة فى المعرض فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية ، والذى سينعكس على التعاون بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة ، ويأتى تنظيم هذا المعرض بما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة لمصر فى ضرورة التلاحم من أجل مواجهه التطرف والإرهاب .

وفى ختام اللقاء أشاد "كيتا" بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية هائلة للمعدات الدفاعية والعسكرية لمصانع الإنتاج الحربي المصرى وخاصة العربة المدرعة الجديدة St100 و St 500 وتم الاتفاق على إيفاد وفد فنى للإطلاع على الإمكانيات التصنيعية لشركات الإنتاج الحربي والإمكانيات الفنية للعربتين وتجريبتهما على أرض الواقع .


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