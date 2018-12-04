العثور على المركب الغارق في أعماق «خليج السويس»

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ضحايا

غرق مركب بخليج السويس

العثور علي المركب

مركب الصيد الزهيري

مركب خليج السويس

تمكن فرق البحث البحري بخليج السويس، اليوم الثلاثاء ، من العثور على  مركب الصيد "الزهيري" الغارقة على عمق 30 ميل بمياه خليج السويس بمنطقة "الرزازات" بالقرب من رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وكشفت مصادر بعمليات ميناء الأتكة للصيد بالسويس، أن أجهزة الاستشعار وجدت حطام المركب الغارقة في عمق مياه الخليج دون أن تلتقط وجود أي أحياء أو ضحايا من الصيادين.

وتكثف القوات البحرية ومراكب الصيد من عمليات البحث عن الضحايا من الصيادين الـ 13 طاقم المركب الغارق.

وقال بكري أبو الحسن نقيب الصيادين، إن الصيادين المفقودين طبقا لسجلات ميناء الأتكة للصيد هم، كرم الله محمد سعد ريس المركب، والنبوي أحمد أحمد، وفهمي عيد، وعبده عبده أبوالمعاطي وهشام بدر، ومصطفى محمد أحمد، وشعبان السيد محمد، وحسن إبراهيم محمد، ورشدي فوزي، وناجي محمد، وعماد مسعد شلبي، وحازم محمد محمد، ويحي زكريا عبدالمجيد، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة من اجل العثور على الصيادين ويوجد تنسيق بين الجهات المعنية المختلفة.

وكشف مصدر أمني، أن التحقيقات أكدت مغادرة المركب لميناء الصيد بالسويس يوم 28 ديسمبر من الشهر الجاري ثم اختفت مساء يوم الخميس الماضي.


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