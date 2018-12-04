رانيا يوسف لـ«سما المصري»: "الدنيا دوارة"

04 ديسمبر 2018 - 11:05 ص

اعتذرت الفنانة رانيا يوسف للشعب المصري، عقب أزمة فستانها، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، معقبة: "حقكم عليا".

وحلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "Mbc مصر"،وتحدثت خلالها إلى أزمة فستانها الأخير بختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي،وأوضحت أنها لم تقصد أن تثير كل هذا الجدل، وأن الفستان ماركة عالمية وارتدته عدد من النجمات بمصر والوطن العربي ولم يحدث كل هذا الجدل، وأنها قامت بشراء الفستان مع بناتها اللاتي أعربن عن حبهن للفستان وسط إعجاب كل من رأى تصميم الفستان.

وتابعت: "مش محتاجة شهرة أو أضواء، وليا أعمال تليفزيونية وسينمائية ناجحة.. ومشكلتي إن بعد كل نجاح ليا بلاقي مصيبة"، مشيرة إلى أن مسلسلها (كأنه أمبارح) لاقى نجاحا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستكملت رانيا حديثها عن المهاجمين من الفنانين منهم سما المصري والتي ظلت تهاجمها منذ ظهورها بالفستان على السجادة الحمراء للمهرجان، وردت عليها قائلة: "الدنيا دوارة".