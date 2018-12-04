وزير الأوقاف: 6 ملايين جنيه لصيانة وتجديد المساجد

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اعتمادات مالية جديدة لإحلال وصيانة بعض المساجد على مستوى الجمهورية.



وصرح وزير الأوقاف بأن الاعتمادات المالية التي تم اعتمادها، الاثنين، تأتي في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد على مستوى الجمهورية، وأنها بلغت نحو 6 ملايين و896 ألف جنيه.

وصرح وزير الأوقاف بأن الاعتمادات المالية التي تم اعتمادها، الاثنين، تأتي في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد على مستوى الجمهورية، وأنها بلغت نحو 6 ملايين و896 ألف جنيه.