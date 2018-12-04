أول بيان من "أوبك" بعد انسحاب قطر من المنظمة

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أعلنت منظمة «أوبك»، يوم الاثنين، أنها تسلمت خطابا رسميا من دولة قطر، كما أكدت المنظمة عزمها على الاستمرار في الالتزام الكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في السوق.
وذكر بيان صادر عن المنظمة أن: «الأمين العام لأوبك محمد باركيندو استلم اليوم خطابا من دولة قطر، يفيد بعزمها الانسحاب من عضوية المنظمة، طبقا للمادة الثامنة من قانون أوبك، ويدخل الانسحاب في حيز التنفيذ بداية من 1 يناير المقبل».
وأضاف البيان: «أوبك ستبقى ملتزمة بالكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في السوق، وبالإعلان التاريخي للتعاون من 10 دول من غير الأعضاء في أوبك».

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