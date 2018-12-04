» مودريتش يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب 2018

أعلنت مجلة فرانس فوتبول، الإثنين، عن فوز الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2018 (بالون دور).
وتفوق مودريتش على الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي، والفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، ومواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على الترتيب.
وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في المركز الخامس من أصل 30 لاعبا في قائمة الأفضل، ثم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سادسا.
وتوالت الأسماء بعد ذلك، فجاء الفرنسي رافاييل فاران لاعب الريال سابعا، والبلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي ثامنا، ومواطنه كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي تاسعا، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي عاشرا.
وحصد مبابي جائزة أفضل لاعب شاب وهي جائزة مستحدثة، كما حصلت النرويجية أدا هيغربيرغ لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي.
ويتم منح الجائزة وفقا لثلاث معايير هي الأداء الفردي والجماعي للاعب خلال العام، والسيرة الذاتية للاعب، وتصنيفه من خلال الموهبة واللعب النظيف.
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