» مودريتش يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب 2018

04 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

أعلنت مجلة فرانس فوتبول، الإثنين، عن فوز الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2018 (بالون دور).

