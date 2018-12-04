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كلاب

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كوريا الجنوبية تكشف حقيقة استيراد الكلاب من مصر

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كلاب
كلاب

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قالت سفارة كوريا الجنوبية بمصر، الإثنين، إن بلادها لم تقم مطلقا باستيراد كلاب بهدف تناول لحومها، مشيرة إلى أن عادة أكلها في طريقها للاختفاء.
جاء ذلك في بيان للسفارة، نقلته وسائل إعلام محلية مصرية منها بوابة أخبار اليوم المملوكة للدولة، والشروق والمصري اليوم الخاصتان.
وفي الآونة الأخيرة، تحدثت تقارير صحفية عديدة بمصر عن توجه حكومي لتصدير الكلاب للخارج، لاسيما كوريا الجنوبية، قبل أن تخرج الحكومة بنفي ذلك، عقب لغط وجدل كبير بين مؤيد ومعارض لهذا القرار بوسائل الإعلام ومنصات التواصل.
وقال بيان سفارة كوريا الجنوبية: "دأبت هذه الأخبار والتقارير على الإشارة إلى كوريا باعتبارها من الدول المرشحة لذلك، وهو ما ينم عن جهل كبير بثقافة الشعب الكوري، فضلا عن تشويه صورته بتداول هذه المعلومات المغلوطة".
وأضاف البيان: "حكومة كوريا الجنوبية لم تقم مطلقا باستيراد الكلاب بهدف تناول لحومها".
وتابع: "عادة تناول لحوم الكلاب في كوريا في طريقها للاختفاء، ولا سيما في ظل الضعوط التي تمارسها جمعيات ونشطاء حقوق الحيوان في كوريا".
وذكرت تقارير إخبارية عربية وغربية، في يونيو/ حزيران الماضي، أن محكمة في كوريا الجنوبية، حظرت قتل الكلاب لأكل لحمها. وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بدأ مسؤولون كوريون جنوبيون، بإخلاء أكبر مجمع لمسالخ الكلاب بالبلاد، بعد ضغوط من نشطاء في مجال حقوق الحيوان إلى وضع حد لتلك العادة التي يدفع مليون كلب ثمنها من حياته كل عام.
ومع هذا الهجوم الحقوقي، تقول التقارير ذاتها، إن هذا التقليد الكوري يتراجع، مع تصور جديد للكلب على أنه رفيق وحارس وليس حيوانا يؤكل لحمه.

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