نتنياهو يشكر بومبيو على تصريحاته ضد إيران

04 ديسمبر 2018 - 12:20 ص

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على تصريحاته التي وصفها بـ"الحازمة" ضد إيران بشأن اختبارها الصواريخ البالستية مؤخرًا.



جاء ذلك خلال لقائهما في بروكسل، بحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو.



ووفق المصدر ذاته، قال نتنياهو موجها حديثه لبومبيو: "أشكرك على كل ما قمت به وعلى تصريحاتك الحازمة حول آخر انتهاك ارتكبته إيران بإطلاقها صواريخ بالستية".



وتابع: "أتطلع إلى أن أبحث معك السبل للعمل معًا من أجل صد العدوان الإيراني بالمنطقة – بسوريا والعراق ولبنان وفي أماكن أخرى ومن أجل مواصلة جهودنا الرامية إلى تحقيق السلام والأمان للجميع".



والسبت الماضي، أدان بومبيو، اختبار طهران لصاروخ باليستي متوسط المدى، وقال في بيان، إن "إيران باختبارها للصاروخ الباليستي انتهكت القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

ويتواجد بومبيو في بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الثلاثاء.

بينما قال نتنياهو للصحفيين لدى مغادرته الى العاصمة البلجيكية بروكسل، في وقت سابق اليوم: "أغادر إلى بروكسل لبضع ساعات، لعقد اجتماع مهم، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نحن على اتصال مباشر مع أصدقائنا الأمريكيين".



وأضاف: " سأبحث مع السيد بومبيو سلسلة التطورات الاقليمية والاجراءات التي نتخذها معا من أجل صد العدوان الذي تمارسه إيران والمنظمات الموالية لها في الشمال".



وكان نتنياهو قد أعلن مرارا في الأشهر الماضية أنه يطالب بإنهاء ما أسماه "التموضع العسكري الإيراني في سوريا".

