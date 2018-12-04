  • الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:07 ص
بحث متقدم
كلاب

كوريا الجنوبية تكشف حقيقة استيراد الكلاب من مصر

رانيا يوسف

تصريحات مثيرة لـ "رانيا يوسف" على أزمة الفستان

وحيد حامد

هذا هو شرط وحيد حامد لـ الاعتذار لمستشفى 57357

بطاقة التموين

"التموين" تكشف عن خطوات إعادة المستحقين للبطاقات

محمد صلاح

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة.. تعرف عليها

أطفال الشوارع

تأييد أزهري لتحديد النسل: الرسول لا يتباهى بأمة ضعيفة

أرشيفية

مكاسب ذهبية من تشغيل المصانع المتوقفة.. فهل تفعلها الحكومة؟

رانيا يوسف

رانيا يوسف: لستم أوصياء على جسدي

تظاهرات السترات الصفراء

الحكومة الفرنسية تتفاوض مع أصحاب "السترات الصفراء"

الشيخ خالد الجندي

بالفيديو.. «الجندي»: لا توجد علاقات جنسية في الجنة

"العدل الدولية": سننظر بشكوى فلسطين ضد الولايات المتحدة

عرب وعالم

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

التحالف الدولي ينفي استهدافه مدنيين في دير الزور السورية

#

روحاني: أمريكا اختارت الطريق الخاطئ.. وستُهزم

#

الأمم المتحدة تعتمد 8 قرارات ضد إسرائيل ولصالح فلسطين

#

نيويورك تايمز: خطاب الكراهية ضد المسلمين بواشنطن دفعهم للسياسة

أعلنت محكمة العدل الدولية، الإثنين، أنها ستنظر في دعوى قضائية رفعتها فلسطين إليها بخصوص انتهاك الولايات المتحدة القانون الدولي بنقل سفارتها لمدينة القدس.
وذكر بيان صادر عن المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، أنها ستنظر في البداية فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم لا، ومن ثم تنظر في قبول الدعوى.
وأوضح البيان أن المحكمة طلبت من كلا البلدين تبريرا خطيا.
ومنحت المحكمة لفلسطين مدة أقصاها حتى 15 مايو/ أيّار 2019 لتقديم تبريرها الخطي، وللولايات المتحدة حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 أعلن الرئيس الأمريكي، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، تبعه إجراءات نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي أعلن وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، أن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، حسب قوله.
غير أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، انسحاب بلاده من بروتوكول فيينا لحل النزاعات، وذلك لمنع الفلسطينيين من مقاضاة الحكومة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتعليقا على انسحاب واشنطن من البروتوكول، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن انسحاب الإدارة الأمريكية من البروتوكول الإضافي، الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية "لن يعفيها من المساءلة القانونية".
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وقعت عام 1961 وتحدد إطارا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف.
وتشكل الاتفاقية الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية وتعتبر مواده حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة، واعتبارا من فبراير2017/ شباط تم التصديق عليها من قبل 191 دولة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "التضامن" تكشف حقيقة مخالفات مستشفى "57357"
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» هذا ما قاله مكرم محمد أحمد على منع بث «LTC»
» فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بأمن الدولة
» أستاذ كبد: هذا المرض هو الوباء القادم في العالم
» "الجندي": يوم القيامة ليس يوم بالمعنى اللي احنا نعرفه
» "صلاح" في المركز السادس بسباق الكرة الذهبية
» وزير فرنسي: مستعدون لتلبية مطالب"السترات الصفراء"
» رسميًا.. «الغندور» يفسخ تعاقده مع قناة «بيراميدز»
» جاريث بيل: أنا الأحق بهذه الجائزة وليس «صلاح»
» ساويرس يشترى منزل "فؤاد نجم" ويجهزه لهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا