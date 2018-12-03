» "التضامن" تكشف حقيقة مخالفات مستشفى "57357"

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قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لم تكتف فقط بفحص ما كتب في وسائل الإعلام، حول اتهام مستشفى «57357» بتهم فساد، ولكنها تعقبت كل الشكاوى المقدمة عن طريق لجنة مختصة وهذه اللجنة خلصت إلى أن هناك بعض المخالفات الإدارية.
وأضاف «العقبي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على شاشة «سي بي سي»، أن القانون يمنح مهلة زمنية لإصلاح المخالفات الإدارية وهذا ما تم التعامل وفقا له مع مستشفى «57357».
وتعليقًا حول ما أثير عن تصوير عمل درامي بداخل أبنية المستشفى، أوضح أن المسلسل الذي تم عرضه حول مستشفى «57» لم يتم تصويره به لكن تم تصويره باستديو.

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