هذا هو شرط وحيد حامد لـ الاعتذار لمستشفى 57357

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وحيد حامد
وحيد حامد

المصريون ـ متابعات

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وحيد حامد: هذا سر هجومى على مستشفى 57357

علّق الكاتب والسيناريست وحيد حامد، على تبرئة وزارة التضامن مستشفى 57357 من تهم الفساد المالي، قائلا إن هذا التقرير قفز على كل الاتهامات التي وجهناها، لافتًا إلى أن اللجنة التي شكلت للتحقيق لم تسأله أو تطلب المستندات التي تثبت اتهامه، واصفًا تقرير وزارة التضامن بأنه تقرير يحمي الفساد.
وأضاف «حامد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن التقرير لم يتطرق للأموال التي أنفقت في غير علاج المرضى، أو أموال الإعلانات أين ذهبت.
كما أكد الكاتب والسيناريست الشهير أنه ليس ضد العمل الخيري، معلنًا أنه مستعد للاعتذار بشرط أن يرد التقرير على النقاط التي أثارها.

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