» هذا ما قاله مكرم محمد أحمد على منع بث «LTC»

03 ديسمبر 2018 - 11:22 م

أكد الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أنه تم منع بث قناة «LTC» بعد إنذارها أكثر من مرة قائلا «إحنا زهقنا وتعبنا من هذه المحطة».



وأوضح مكرم محمد أحمد، في تصريحات تلفزيونية، أن القناة قامت بالابتزاز وما كان يمكن إطلاقا أن يتم الصبر على هذه المحطة، بعد ارتكابها الكثير من المخالفات.

