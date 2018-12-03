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العاهل المغربي يزور رئيس الجابون في المستشفى

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العاهل المغربي
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قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بزيارة رئيس الغابون، على بونجو أونديمبا بالمستشفى العسكري في الرباط للاطمئنان على صحته.
وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية بأن الملك محمد السادس اطلع خلال زيارته على الحالة الصحية لرئيس الغابون، الذي يمضي مقاما طبيا بالمغرب «من أجل إعادة التأهيل الطبي والنقاهة».
وجدد محمد السادس تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الغابون الذي وصل إلى الرباط قادما من السعودية، ودخل المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس في أواخر نوفمبر الماضي.
وأشارت الوكالة المغربية الرسمية إلى أن هذا اللقاء «يجسد تميز العلاقات التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية الغابون، وكذلك روابط الصداقة والتضامن القوية القائمة على أخوة عميقة وتاريخية بين الشعبين وبين قائدي البلدين».

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