» فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بأمن الدولة

03 ديسمبر 2018 - 11:10 م

كشف الفنان أحمد فهمي، عن أنه تم إلقاء القبض عليه هو ومجموعة من أصدقائه منهم الفنان هشام ماجد والفنان شيكو، من قبل أمن الدولة، بتهمة السخرية من الحكومة.

وأضاف "فهمي" خلال لقائه في حلقة مساء الإثنين من برنامج “تخاريف” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر شاشة “mbc”، أن السبب في ذلك هو فيلم “رجال لا تعرف المستحيل” الذي مثل فيه بصحبة أصدقائه حينما كانوا طلاب في الجامعة عام 2002، لافتًا إلى أن الفيلم انتشر بشكل كبير حتى وصل إلى أمن الدولة، لكن لسوء الحظ، تم تفسير بعض الأمور في الفيلم على أنها سخرية من النظام حينها.



وأضاف "فهمي" أنه بمجرد دخوله غرفة التحقيقات فوجيء بملف كبير عليه صورته، تم وضعه أمام المُحقق، مما أثار خوفه وفزعه الشديد، مُعلقًا: “قولتله قبل ما أبدأ اللي قدامك دا في أي بعد في شخصيته أو عمق؟”، لافتًا إلى أن المحقق رد عليه حينها قائلاً: “أنا عارف أنك تافه بس لازم أعرف توجهاتك وتفكيرك”.

