» أستاذ كبد: هذا المرض هو الوباء القادم في العالم

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"الخياط": "البنك الدولي بيتمسح فينا"

عبر الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، عن تحيته لـ«مؤسسة الرئاسة بسبب دورها في مكافحة فيروس سي والأمراض غير السارية»، مشيرًا إلى أن «المسح الشامل لمرض معين لم يحدث من قبل في أي دولة في العالم، وأن الخارج يرانا أننا نقود العالم في مكافحة المرض».
وقال "الخياط"، في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «خلال شهرين كشفنا الأمراض غير سارية لدى ملايين المصريين من ضغط وسكر وسمنة، وأن المسح على 3 مراحل، وكل المحافظات سيتم مسحها في أبريل المقبل».
وأضاف أن «المسح سيفيدنا في تكوين قاعدة بيانات عن المرضى في مصر، وسنعرف نسبة الإصابة بمرض الضغط والسكر والسمنة»، مؤكدًا أن «السمنة الوباء القادم في العالم، ومصر في 2020 ستكون خالية من فيروس سي».

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